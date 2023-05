Γύρω στις 11.45 τοπική ώρα σημειώθηκε έκρηξη σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη οφείλεται σε φιάλες οξυγόνου που βρισκόταν σε μικρό φορτηγό. Η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και παρακείμενα διαμερίσματα. Ένα δημοτικό σχολείο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, όπως και η διπλανή πολυκατοικία.

Η εφημερίδα Corriere della Sera γράφει ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρει έγκαυμα στο χέρι, ενώ καταστράφηκαν συνολικά πέντε σταθμευμένα οχήματα.

#BREAKING: An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire. reports say a parked van exploded.pic.twitter.com/oljT3tyR1J

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 11, 2023