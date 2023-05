Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν απεφάνθη ότι η σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Χαν ήταν παράνομη και διέταξε την απελευθέρωσή του, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Οι δικηγόροι του Ίμραν Χαν είχαν υποστηρίξει ότι η κράτησή του από το δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ ήταν παράνομη.

Ο Χαν, ο οποίος είναι σταρ του κρίκετ στο Πακιστάν, συνελήφθη την Τετάρτη καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες για διαφθορά.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι εκπλήρωσε όλες τις νομικές προϋποθέσεις.

BREAKING: Pakistan’s supreme court has said the arrest of former prime minister Imran Khan was illegal and ordered his release from custody, according to the country’s state broadcaster.

Sky’s @CordeliaSkyNews has the latest.

👉 https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/wdrozGRDs0

— Sky News (@SkyNews) May 11, 2023