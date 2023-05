Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα την κατάσχεση 492 κιλών κοκαΐνης σε ελέγχους που διενήργησε στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Αξιωματικοί της FSB εντόπισαν 116 πακέτα με κοκαΐνη στη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό στην περιφέρεια Σμολένσκ.

Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που υποδήλωναν ότι ακολουθούσε κι ένα δεύτερο φορτίο ναρκωτικών. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν αφού σε έναν από τους ελέγχους που ακολούθησαν εντοπίστηκαν 373 πακέτα κοκαΐνης κρυμμένα σε όχημα.

Τα ναρκωτικά προέρχονταν από τη Λατινική Αμερική και προορίζονταν για την Πολωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής FSB, στην οποία υπογραμμίζεται πως συνελήφθη ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της σπείρας.

Cocaine truck caught: Turkish transport with 492 kg of ‘fuel’ detained in Russia

A truck was detained, in which 492 kg of cocaine were found, the FSB reports. The car with Turkish numbers was stopped in the Smolensk region, the cargo was transported through the Russian… pic.twitter.com/CjpNBaqd0V

— Avia.Pro – 🛡️Foreign Affairs – 📡Geopolitics (@avia_pro) May 11, 2023