Κορυφώνεται η λαϊκή οργή κατά της κυβέρνησης στη Σερβία, μετά τις δύο επιθέσεις με μαζικούς πυροβολισμούς που άφησαν νεκρούς 17 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο του Κοινοβουλίου, στο Βελιγράδι, κατευθύνθηκαν προς τα κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης και σε μια γέφυρα αυτοκινητόδρομου, που εκτείνεται στον ποταμό Σάβα. Στην κορυφή της πορείας υπήρχε ένα μαύρο πανό που έγραφε «Η Σερβία ενάντια στη βία».

Καθώς οι διαδηλωτές περνούσαν από τα κυβερνητικά κτήρια, πολλοί φώναξαν συνθήματα αποδοκιμάζοντας τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον οποίο κατηγορούν ότι δημιούργησε μια ατμόσφαιρα απελπισίας και διχασμού, που λένε ότι οδήγησε έμμεσα στους μαζικούς πυροβολισμούς.

Today: the largest protests in Serbia in the last decade at least, some say since 5 October 2000. Grief over the mass shootings last week transformed into the anger against a deeply corrupt, incompetent and aggressive regime of Aleksandar Vučić pic.twitter.com/VQdSCJKQ7W

