Στις 12 σήμερα (13.05.2023) το μεσημέρι θα γίνει στον Αυλώνα Αλβανίας η δίκη του Έλληνα υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη ο οποίος συνελήφθη στην Χειμάρρα το βράδυ της Πέμπτης (11.05.2023), με το ένταλμα σύλληψής του αναφέρει ως αιτία τις κατηγορίες για «εξαγορά ψήφων».

Στον Έλληνα υποψήφιο δήμαρχο απαγορεύεται για 72 ώρες να συμμετέχει στην προεκλογική καμπάνια για τον Δήμο της Χειμάρρας, τον οποίο διεκδικεί.

Αυτό σημαίνει πως δε θα ξανακάνει προεκλογικό αγώνα για τον Δήμο σε αυτές τις εκλογές, αφού είναι την Κυριακή (14.05.2023), και η απαγόρευση τον «πιάνει» μέχρι την Δευτέρα.

Αντίπαλός του είναι ο νυν δήμαρχος που υποστηρίζεται από το Σοσιαλιστικό κόμμα του Έντι Ράμα.

Ράμα: Η Δικαιοσύνη δείχνει την αποφασιστικότητά της

Ο Έντι Ράμα έκανε δηλώσεις μετά τη σύλληψη του Έλληνα υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, δηλώνοντας πως είναι δείγμα «της αποφασιστικότητας της Δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου».

Απαίτησε, όπως αναφέρει, η σύλληψη να είναι «τεκμηριωμένη με στοιχεία και νομικά κατοχυρωμένη». Κάλεσε, δε, την αντιπολίτευση να μη σπεύσει να προβεί σε συμπεράσματα και να αφήσει ανεπηρέαστο το ανακριτικό έργο των αρμόδιων αρχών.

Ισχυρίστηκε, τέλος, ότι το γεγονός ουδεμία σχέση έχει με τον προεκλογικό αγώνα.

«Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την ΕΕ, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την πρόεδρο της Κομισιόν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκτός από τις οδηγίες που έδωσε για διάβημα προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, τόνισε ότι «η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο».

The arrest of a member of the Greek National Minority, Fredis Beleri, candidate for Mayor in Himare, Albania, and another Greek, two days before the polls, creates a scandal if there is no concrete evidence.

I have already informed the EU High Representative @JosepBorrellF and… pic.twitter.com/DgkBVUUHZZ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2023