«Ενα επικερδές μέλλον» για την χώρα και την δημοκρατία της ευχήθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για την Τουρκία από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε.

«Είναι σημαντικό όλοι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν απρόσκοπτα μέχρι στις 17.00 για να δείξουν την δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας», είπε ο Ερντογάν χωρίς να διατυπώσει πρόβλεψη για την νίκη του.

Watch: Turkish President Recep Tayyip #Erdogan casts his vote in the presidential and parliamentary elections in Istanbul. #Turkey https://t.co/sS0gnYvMam pic.twitter.com/Q20VCNw7A0

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 14, 2023