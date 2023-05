Κρατικό ειδησεογραφικό Μέσο Ενημέρωσης της Λευκορωσίας δημοσιοποίησε φωτογραφία του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο σε κέντρο στρατιωτικής διοίκησης στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του έπειτα από μια εβδομάδα και τις εικασίες για την υγεία του 68χρονου ηγέτη.

Το Pul Pervovo Telegram, ένα κρατικό Μέσο Ενημέρωσης που πληροφορεί για τις δραστηριότητες του Λουκασένκο, ανέφερε πως ο πρόεδρος εργαζόταν σε κεντρική βάση διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη φωτογραφία φαινόταν να έχει έναν επίδεσμο στο αριστερό του χέρι.

Lukashenka appeared in public for the first time since May 9. His arm is still bandaged.

Unfortunately, the catheter dictator is alive and can even stand on his feet. The only question is whether he will be able to squeeze some semblance of human speech out of his hoarse mouth… pic.twitter.com/2ZgaSpAY5k

