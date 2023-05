Ενοχλημένη εμφανίζεται η Άγκυρα από την παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Κύπρου.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει σε άρθρο της η Μιλλιέτ, ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων σε Τουρκία και Ελλάδα και παρότι οι δύο χώρες έχουν ανοίξει νέα σελίδα στις σχέσεις τους μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, ακυρώνοντας τις ασκήσεις στο Αιγαίο την άνοιξη, «την ηρεμία που ζωντάνεψε η αντισεισμική διπλωματία έσπασε με ένα βήμα οι ΗΠΑ, που τάχθηκαν ανοιχτά στο πλευρό της Ελλάδας στην κρίση της Ανατολικής Μεσογείου, στο νησί της Κύπρου».

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, «το USS Arleigh Burke, το πολεμικό πλοίο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ και εισήλθε στη Μεσόγειο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Νότια Κύπρο και ελλιμενίστηκε σε λιμάνι της Λεμεσού».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) αντέδρασε στην «προγραμματισμένη επίσκεψη» με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Υπενθυμίζοντας ότι «το αμερικανικό υποβρύχιο USS San Juan επισκέφτηκε πρόσφατα τη Νότια Κύπρο, η ΤΔΒΚ Εξωτερικών Υποθέσεων τόνισε ότι η Ουάσιγκτον έχασε την ουδετερότητά της με την άρση του εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στους Ελληνοκύπριους πέρυσι και ότι τάχθηκε με το μέρος της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Επίσημη δήλωση στο διαδίκτυο δημοσίευσε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ώρες αργότερα. Η δήλωση ζητούσε από τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τις τρέχουσες πολιτικές τους: «Υποστηρίζουμε σθεναρά τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) σχετικά με την αγκυροβόληση του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Arleigh Burke σε ένα από τα λιμάνια της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης (GCA). Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα μαζί με την ΤΔΒΚ, τα αποσταθεροποιητικά βήματα που έγιναν από τις ΗΠΑ κατά της τουρκοκυπριακής πλευράς στην περιοχή βλάπτουν την ουδέτερη θέση αυτής της χώρας που διατηρεί στο νησί εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν εμπόδιο για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στην Κύπρο. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν αυτές τις πολιτικές. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η Τουρκία, η οποία είναι η εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο, θα συνεχίσει αποφασιστικά να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και προϋποθέσεις» σημειώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας δήλωσε πως «απόδειξη της ισχυρής θέσης που έχει η Κύπρος στην περιοχή, είναι το ότι σήμερα έχει ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Λεμεσού ένα από τα πιο ισχυρά αντιτορπιλικά του κόσμου, το Arleigh Burke, το οποίο είναι της σειράς class guided-missile destroyer των αντιτορπιλικών αμερικανικής προέλευσης.

Welcome to Cyprus, USS ArleighBurke @TheDDG51! Robust 🇨🇾 and 🇺🇸 maritime cooperation reinforces our shared commitment to preserving stability and security in the region. pic.twitter.com/tosZMJ2GUL

— U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) May 16, 2023