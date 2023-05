Ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνουν πίσω τους οι πρωτοφανείς πλημμύρες στη βορειοανατολική Ιταλία, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται από τις έρευνες των Αρχών στην περιοχή της Εμίλια Ρομάνια.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, ο νεότερος απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, που έπληξε την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια και τη Ραβένα, είναι δεκατέσσερις νεκροί και πάνω από είκοσι χιλιάδες άστεγοι.

Οι διασώστες ανέσυραν από τις λάσπες τρεις νεκρούς, σήμερα το απόγευμα, στην ευρύτερη περιοχή της Ραβένα. Οι εικόνες από τις διασώσεις εγκλωβισμένων ανθρώπων είναι συγκλονιστικές.

Italy Floods: Death Toll Mounts as Thousands Evacuated.

New footage shows the northern region of Italy and the Balkans being ravaged by severe floods.

At least nine people have been killed after heavy rain caused 14 rivers to break their banks.

