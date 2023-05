Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό, νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι.

#Earthquake (#séisme) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 347 km SE of #Tadine (New Caledonia) || 9 min ago (local time 13:57:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ASriuls86Q

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2023