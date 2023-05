Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μια φωτογραφία με την αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής της με τον Καναδό ομολογό της, Τζάστιν Τριντό, στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Ο Τζάστιν Τριντό και η Τζόρτζια Μελόνι συζήτησαν για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, και τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες της γεωπολιτικής στάσης της Κίνας, αλλά και τα αιτήματα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για νέα στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου ώστε να απωθήσει τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, ο Τριντό εξέπληξε δυσάρεστα τη Μελόνι όταν αναφέρθηκε στην πολιτική της κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ιταλία.

«Προφανώς, ο Καναδάς ανησυχεί για ορισμένες από τις θέσεις που υιοθετεί η Ιταλία αναφορικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Αλλά ανυπομονώ να συζητήσω το θέμα μαζί σας» είπε ο Καναδός πρωθυπουργός στην αρχή της συνάντησής τους.

Σε ενημέρωση από την ιταλική κυβέρνηση για τη συνάντηση αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη σημασία της προστασίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων».

«Η πρωθυπουργός Μελόνι απάντησε ότι η κυβέρνησή της ακολουθεί τις δικαστικές αποφάσεις και δεν παρεκκλίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μολονότι το σημείωμα της καναδικής κυβέρνησης αφιέρωσε δύο γραμμές στο συμβάν, «η αντίδραση της Μελόνι, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, παραμένει εύγλωττη» σχολιάζει η Corriere della Sera.

Ο φωτογραφικός φακός πρόλαβε να «πιάσει» την γκριμάτσα της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral στο Διαδίκτυο.

Trudeau calls out Italy on LGBTQ2S+ rights during meeting with Meloni at G7 summit https://t.co/Q4xGk6jBsP pic.twitter.com/KMnBzcQHL3

— CTV News (@CTVNews) May 19, 2023