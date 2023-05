Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε απόψε την «ιστορική», όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την παράδοση σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών στη χώρα του, όπως τα F-16 που ζητά το Κίεβο.

«Χαιρετίζω την ιστορική απόφαση των ΗΠΑ και (του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν) να στηρίξουν τον διεθνή συνασπισμό που διάκειται ευνοϊκά στην παράδοση μαχητικών αεροσκαφών. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την Πολεμική μας Αεροπορία» έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.

