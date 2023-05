Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες που ξεκίνησαν σε φράγμα, κοντά στην περιοχή όπου εθεάθη για τελευταία φορά η μικρή Βρετανίδα Μάντλιν ΜακΚάν, ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πορτογαλία, σε ηλικία τριών ετών.

Από τη Δευτέρα 22/5 έχει καθοριστεί η περίμετρος γύρω από την τοποθεσία, όπου θα ξεκινούσαν σήμερα οι έρευνες.

Πολλά ΜΜΕ υπενθύμισαν ότι δύτες είχαν ήδη χτενίσει αυτήν τη ζώνη το 2008, ωστόσο, βρήκαν μόνο λείψανα ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, αυτή την ώρα περισσότεροι από 20 αστυνομικοί σκάβουν δίπλα στη δεξαμενή, ενώ αρκετοί σάκοι έχουν αφαιρεθεί ήδη από την περιοχή, χωρίς να είναι γνωστό τι περιέχουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τέσσερις περιοχές που θα ερευνηθούν αυτή την εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται και στο Associated Press, το φράγμα Arade βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα (30 μίλια) από την Praia da Luz, στη νότια Πορτογαλία, όπου η Μαντλίν εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή πριν από 16 χρόνια.

Tο υπουργείο Εσωτερικών της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πέρυσι ότι κατόπιν αιτήματος ασκήθηκε δίωξη σε έναν ύποπτο στη Γερμανία, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται σε συνεργασία με τις γερμανικές και τις βρετανικές Αρχές.

Authorities in Portugal have resumed the search for Madeleine McCann, the British toddler who disappeared in the country’s southern Algarve region 16 years ago. https://t.co/RVwSsefQf9

— The Associated Press (@AP) May 23, 2023