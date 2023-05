Πριγκόζιν – Wagner: Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν προειδοποιεί πως αν η ελίτ στη Ρωσία δεν πάρει σοβαρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε η Ρωσία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μια επανάσταση παρόμοια με αυτές του 1917 και να χάσει τον πόλεμο.

Η Ουκρανία προετοιμάζει αντεπίθεση που έχει στόχο να απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα πίσω στα σύνορα που υπήρχαν πριν από το 2014 όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, σημείωσε ο Πριγκόζιν. Η Ουκρανία θα προσπαθήσει να περικυκλώσει τη Μπαχμούτ και να επιτεθεί στην Κριμαία, πρόσθεσε.

“Το πιθανότερο είναι ότι αυτό το σενάριο δεν θα είναι καλό για τη Ρωσία άρα χρειάζεται να προετοιμαστούμε για έναν δύσκολο πόλεμο“, υπογράμμισε σε συνέντευξη που αναρτήθηκε στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

“Βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση που θα μπορούσαμε γαμ… να χάσουμε τη Ρωσία – αυτό είναι το βασικό πρόβλημα (…) Χρειάζεται να επιβάλλουμε στρατιωτικό νόμο“, συνέχισε.

⚡️“Ukrainian army is one of the strongest in the world” — Prigozhin

“They have a high level of organization, a high level of training, a high level of intelligence, they have various weapons. Moreover, they work on any systems: Soviet, NATO, whatever – equally successful.”… pic.twitter.com/pVAcoUZnv1

