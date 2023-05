Χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους θα μπορούν να υποβάλλονται σε άμβλωση οι έφηβες στη Δανία, με βάση σχετική κυβερνητική πρόταση.

Η κυβέρνηση της Δανίας επιθυμεί να μειώσει στα 15 έτη, από τα 18 που είναι σήμερα, την ηλικία από την οποία μια νέα γυναίκα μπορεί να ζητήσει να υποβληθεί σε άμβλωση χωρίς τη συγκατάθεση των κηδεμόνων της, ανακοίνωσε, την Τετάρτη, η υπουργός Ισότητας των Φύλων, Μαρί Μπγιέρε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να στηρίξει αυτήν την πρόταση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από την έγκριση του νόμου, με τον οποίο δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα να επιλέγουν την άμβλωση.

Η Δανία ήταν μια από τις πρώτες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που νομιμοποίησαν τις αμβλώσεις, το 1973. Προηγουμένως, η άμβλωση έπρεπε να εγκριθεί από γιατρό.

