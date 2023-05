Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με το δίκτυο NHK.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σημαντικές ζημίες.

#BREAKING An earthquake with a preliminary magnitude of 6.2 struck Japan’s eastern regions, the country’s weather agency said on Friday. pic.twitter.com/L64bEkLJhQ

— People’s Daily app (@PeoplesDailyapp) May 26, 2023