Πάπας Φραγκίσκος: Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι άρρωστος, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (26.5.2023) το Βατικανό και γι’ αυτό «αναγκαστικά θα ακυρώσει όλο το πρόγραμμά του για τις επόμενες ημέρες», όπως ανακοίνωσε η Καθολική Εκκλησία.

«Λόγω πυρετού, ο Πάπας Φραγκίσκος δεν συμμετείχε στη λειτουργία και δεν ήρθε σε επαφή με τους πιστούς», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την υγεία του ποντίφικα.

