Ένα μήνυμα, το οποίο δεν αναμένεται να βρει ανταπόκριση από τη Δύση, μετέφερε ο Κινέζος απεσταλμένος από το Πεκίνο στην Ευρώπη για να προωθήσει το σινικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες στις πρωτεύουσες της Γηραιάς Ηπείρου, στις οποίες βρέθηκε ο Λι Χούι της προηγούμενες ημέρες, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικήσουν την αυτονομία τους από την Ουάσινγκτον και να παροτρύνουν την άμεση κατάπαυση του πυρός, αφήνοντας στη Ρωσία την κατοχή των τμημάτων της Ουκρανίας που κατέχει τώρα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Κινέζος διπλωμάτης, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο, τη Βαρσοβία, το Βερολίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δουν την Κίνα ως οικονομική εναλλακτική λύση στην Ουάσινγκτον και τόνισε ότι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να τερματίσουν τη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας προτού εξαπλωθεί. Ο Λι ταξίδεψε στη Μόσχα την Παρασκευή, όπου ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του περιοδεία.

Chinese Special Representative for Eurasian Affairs Li Hui arrived at the Russian Foreign Ministry, where he will hold talks on the Ukrainian settlement pic.twitter.com/Q3BUf6WlX5

