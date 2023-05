Ο Άντονι Μπλίνκεν, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, καταδικάζει τη στάση της κυβέρνησης του Κοσόβου, η οποία απέκτησε πρόσβαση διἀ της βίας σε δημαρχεία τεσσάρων πόλεων, και κάλεσε τον πρωθυπουργό Αλμπίν Κούρτι να αλλάξει πορεία.

Στην ανακοίνωσή του ο Μπλίνκεν επισημαίνει ότι οι ενέργειες στο Κόσοβο αντίκεινται στις συμβουλές των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων και «κλιμάκωσαν απότομα και άσκοπα την ένταση, υπονομεύοντας τις προσπάθειές μας για την εξομάλυνση των σχέσεων» μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου.

Οι εξελίξεις αυτές «θα έχουν συνέπειες στις διμερείς σχέσεις μας με το Κόσοβο» πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

We strongly condemn the actions by the Government of Kosovo that are escalating tensions in the north and increasing instability. We call on Prime Minister @albinkurti to immediately halt these violent measures and refocus on the EU-facilitated Dialogue.

