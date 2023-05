Η μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways (BA) ακύρωσε πάνω από 100 πτήσεις, την Πέμπτη και την Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, λόγω «τεχνικού προβλήματος».

Οι περισσότερες από τις πτήσεις της British Airways γίνονται κανονικά, ωστόσο, κάποιες χρειάστηκε να ακυρωθούν, λόγω του «τεχνικού προβλήματος» που παρουσιάστηκε την Πέμπτη, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το αεροδρόμιο του Χίθροου αναφέρει στον δικτυακό του τόπο ότι «λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που επιλύθηκε τη νύχτα (…) μπορεί να υπάρξουν και σήμερα νέες ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις».

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA, που επικαλείται την εξειδικευμένη εταιρεία Cirium, ακυρώθηκαν 175 πτήσεις μέσα σε δύο ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι επηρεάστηκαν περισσότεροι από 20.000 επιβάτες των Βρετανικών Αερογραμμών.

Το συνδικάτο Unite έχει προγραμματίσει απεργιακή κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας για το Σαββατοκύριακο στο Χίθροου, κάτι που ενδέχεται «να επηρεάσει τα σχέδια ορισμένων επιβατών».

