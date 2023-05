Συγχαρητήρια από ηγέτες από όλο τον κόσμο δέχεται ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επανεκλογή του.

Το απόγευμα της Δευτέρας, τον Τούρκο πρόεδρο συνεχάρη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τηλεφώνησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, o Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο για την επιτυχία του στις εκλογές και ευχήθηκε το αποτέλεσμα να είναι προς όφελος του τουρκικού λαού.

Επίσης, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας σε όλους τους τομείς και εστίασαν στη σημασία της σχέσης τους για την αντιμετώπιση των περιφερειακών και των παγκὀσμιων προκλήσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση στο Twitter, με την οποία συγχαίρει τον Τούρκο ομόλογό του.

«Συγχαρητήρια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του στην Τουρκία. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις».

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.

I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023