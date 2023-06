Μαντλίν ΜακΚάν: Οι έρευνες που έκαναν οι Γερμανοί αστυνομικοί σε συνεργασία με τις βρετανικές και πορτογαλικές αρχές στο φράγμα Barragem do Arade, έδωσαν ελπίδες και νέα στοιχεία στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης.

Το φράγμα που έγιναn οι έρευνες βρίσκεται πολύ κοντά στο θέρετρο από το οποίο εξαφανίστηκε η Μαντλίν πριν από 16 χρόνια.

Οι αρχές διερεύνησαν μία μεγάλη δασική έκταση κοντά φράγμα, σκάβοντας βαθιές τρύπες, ώστε να συλλέξουν δείγματα, τα οποία εστάλησαν για εξέταση DNA σε ειδικά εργαστήρια.

Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα από τα δείγματα θα πάρουν χρόνο για να δοθούν στη δημοσιότητα, ωστόσο, σήμερα ο Γερμανός Εισαγγελεάς Hans Christian Wolters έκανε μία πρώτη δήλωση για τις έρευνες.

Madeleine McCann cops say 'a number of items' were recovered during Algarve reservoir search – Daily Mail

«Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα. Αυτά θα αξιολογηθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», είπε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα αντικείμενα αυτά να συνδέονται με την εξαφάνιση της Μαντλίν

«Το αν τα μεμονωμένα αντικείμενα έχουν πράγματι σχέση με την υπόθεση της μικρής Μαντλίν δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί. Οι έρευνες που διεξάγονται στο Braunschweig κατά του 46χρονου υπόπτου αναμένεται να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Εξακολουθεί να παραμένει ασαφές γιατί οι ερευνητές αποφάσισαν να ερευνήσουν εξονυχιστικά τη συγκεκριμένη περιοχή κοντά στο φράγμα. Ωστόσο, πληροφορίες από την πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha ανέφεραν πως βρήκαν ένα «στοιχείο» κατά τις έρευνες, εστιάζοντας στην περιοχή που αυτό βρέθηκα.

Εκτός από το «στοιχείο» που βρίσκεται στο μικροσκόπιο και συνδέεται με την υπόθεση, οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν αντικείμενα και υφάσματα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την εξαφάνιση. Μεταξύ αυτών, ένα σουτιέν, ρούχα και πλαστικά αντικείμενα.

Υπενθυμίζεται, πως το τριήμερο «κυνήγι» στοιχείων στο φράγμα ήρθε, έπειτα από σοβαρή πληροφορία πως ένα όπλο και μία βιντεοκάμερα που ανήκαν στον βασικό ύποπτο της εξαφάνισης της Μαντλίν, Christian Brueckner είχαν κλαπεί από το σπίτι του και είχαν πεταχτεί στο φράγμα Αράδε. Την κλοπή είχαν κάνει δύο φίλοι του Γερμανού, που αργότερα τσακώθηκαν και λήστεψαν το σπίτι του, ενώ ο Christian Brueckner ήταν στη φυλακή.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail, οι βρετανικές αρχές μαζί με την γερμανική και την πορτογαλική αστυνομία ερευνούσαν το σημείο, το οποίο υπέδειξε πληροφοριοδότης, αγνώστου ταυτότητας, ως μέρος όπου πιθανά να έχουν πεταχτεί μία βιντεοκάμερα και ένα όπλο, τα οποία ανήκαν στον Μπρούκνερ.

Από την εξέλιξη των ερευνών διαφαίνεται πως είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλες περιοχές γύρω από την Praia da Luz, όπου η Μαντλίν διέμενε με την οικογένειά της, τις οποίες η αστυνομία μπορεί να ερευνήσει, την ώρα που Γερμανοί ερευνητές «ξεσκονίζουν» τις 8.000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας που βρήκαν στο σπίτι του για να εντοπίσουν τις περιοχές που τραβήχτηκαν.

Drone footage shows the ongoing police search at a reservoir in the Algarve, Portugal, about 31 miles from where Madeleine McCann, a British toddler went missing 16 years ago.



