Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 300 τραυματίστηκαν όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε όταν συγκρούστηκε με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην περιοχή Μπαλασόρ της Οντίσα στην Ινδία.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση και τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια του έπεσαν στη διπλανή γραμμή.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν 60 ασθενοφόρα και «οι τραυματίες φαίνεται ότι είναι πάρα πολλοί» έγραψε στο Twitter ο Πρώτος Γραμματέας της Οντίσα, Πραντίπ Τζένα.

Οι Αρχές της Ινδίας στέλνουν πολλά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία, πρόσθεσε.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε κέντρα Υγείας στο Σόρο, το Γκοπαλπούρ και τη Χανταπάντα.

#Train #accident near Bahanaga railway station in Balasore, Odisha. Emergency control room numbers:

Emergency control room number: HWH – 03326382217

KGP- 8972073925, 9332392339

BLS – 8249591559, 7978418322

SHM – 9903370746

