Η πτώση του Τζο Μπάιντεν στο τέλος της τελετής αποφοίτησης της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας, την Πέμπτη, ήταν ένα σύντομο γεγονός: Σκόνταψε, σηκώθηκε και έφυγε μόνος του. Και έγινε viral!

Μερικές φορές, ωστόσο, ένα μικρό πράγμα είναι γεμάτο με νόημα και κίνδυνο, αναφέρει η New York Post.

Τo παραπάτημα του Μπάιντεν δεν είναι ένα ασήμαντο περιστατικό ή κάτι αστείο. Δεν μιλάμε για ένα κατασκευασμένο αφήγημα σχετικά με την υποτιθέμενη αδεξιότητα του προέδρου Τζέρι Φορντ, που παρουσιάστηκε στο «Saturday Night Live».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι 80 ετών και έχει ένα δύσκαμπτο βάδισμα, που σε κάνει να κρατάς την αναπνοή σου όταν βρίσκεται μπροστά σε σκάλες ή οποιοδήποτε μέρος με εμπόδια. Στην ηλικία του, όταν αρχίσουν οι πτώσεις, συνήθως δεν σταματούν.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794

— BNO News (@BNONews) June 1, 2023