Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανεξελέγη την προηγούμενη Κυριακή στην προεδρία της Τουρκίας, θα ορκιστεί σήμερα στην Άγκυρα για μια νέα πενταετή θητεία και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τη σύνθεση της νέας του κυβέρνησης.

🇹🇷 Turkish President Erdogan’s inauguration

High-level officials from 78 countries to attend swearing-in ceremony

Ceremony at Presidential Complex will be attended by 21 heads of state, 13 prime ministers https://t.co/KWL7F6LPV6 pic.twitter.com/o3Wtbcqen7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 2, 2023