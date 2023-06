Η σύγκρουση μεταξύ τριών τρένων χθες Παρασκευή στην ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 288 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 850 άλλων, με τα σωστικά συνεργεία σήμερα να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Ο γενικός διευθυντής της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, ο Σουντχάνσου Σαράντζι, δήλωσε στο AFP ότι ο απολογισμός φτάνει τους 288 νεκρούς.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν προτού περάσουν πολλές ώρες», πρόσθεσε.

oh God no.

i hope the survivors are rescued easily.

deepest condolences to the families of those who died

Coromandel Express accident At least 233 dead, 900 injured as 2 passenger trains derail in Odishahttps://t.co/7ikYaFZ1X4

— Harini Calamur (@calamur) June 3, 2023