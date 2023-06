Φράγμα στην Ουκρανία: Έως και 100 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Νόβα Καχόβκα και χιλιάδες άγρια ζώα έχουν σκοτωθεί μετά την κατάρρευση του φράγματος της Καχόβκα στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο διορισθείς από τη Μόσχα δήμαρχός της, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Βλαντίμιρ Λεοντίεφ πρόσθεσε ότι διεξάγονται επιχειρήσεις διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.

Πάνω από 30.000 κυβικά μέτρα νερού διαρρέουν κάθε δευτερόλεπτο από τον ταμιευτήρα του φράγματος που τα συγκρατούσε και η πόλη κινδυνεύει από μολύνσεις λόγω των πλημμυρών, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο δηλώσεις του δημάρχου.

Η στάθμη των υδάτων σε ορισμένα τμήματα της περιφέρειας της Χερσώνας που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων προβλέπεται να συνεχίσει να είναι υψηλή για τρεις με δέκα μέρες μετά την καταστροφή, μετέδωσε επίσης το TASS.

Ωστόσο ο αναπληρωτής προσωπάρχης της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα, δήλωσε ότι το Κίεβο ελπίζει πως η στάθμη των νερών θα σταματήσει να αυξάνεται ως το τέλος της σημερινής ημέρας, αφού έφτασε γύρω στα 5 μέτρα στη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κουλέμπα σημείωσε ότι 2.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ως τώρα από τις εστίες τους και ότι η στάθμη των υδάτων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο σε 17 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 16.000 ανθρώπων.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε παράλληλα, επικαλούμενο και αυτό τον διορισθέντα από τη Μόσχα δήμαρχο της Νόβα Καχόβκα Λεοντίεφ, ότι “χιλιάδες ζώα” στο Εθνικό Φυσικό Πάρκο Νιζνεντνιπρόφσκι έχουν σκοτωθεί και ότι η κλίμακα της καταστροφής είναι “τεράστια”.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή του φράγματος, λόγω της οποίας πλημμύρισαν περιοχές σε πολεμική ζώνη και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ορισμένοι ανεξάρτητοι ειδικοί δηλώνουν ότι το φράγμα μπορεί να κατέρρευσε λόγω προηγούμενης ζημιάς και έντονης πίεσης που δεχόταν.

Πάνω από 2.700 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από ζώνες που έχουν πλημμυρίσει μετά την καταστροφή του φράγματος, δήλωσαν σήμερα οι δύο πλευρές, οι ουκρανικές αρχές και οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες ελέγχουν καθεμία από μία όχθη του Δνείπερου στην περιφέρεια αυτή.

“Πάνω από 1.450 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί” από τις εστίες τους, δήλωσε στα ουκρανικά τηλεοπτικά δίκτυα ο εκπρόσωπος των ουκρανικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών Ολεξάντρ Χορουνέτζιι.

Οι διορισθείσες από τη Μόσχα αρχές, τις οποίες επικαλέστηκαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ανακοίνωσαν ότι έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής “1.274 ανθρώπους”.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ότι η καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος στη Νόβα Καχόβκα άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς κανονική πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τόνισε ότι αυτό έγινε “απολύτως σκόπιμα”.

Russian terrorists have once again proved that they are a threat to everything living. The destruction of one of the largest water reservoirs in Ukraine is absolutely deliberate. At least 100 thousand people lived in these areas before the Russian invasion. At least tens of… pic.twitter.com/ISjIwKc2QN

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023