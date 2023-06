Μετρό Σεούλ: Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε σταθμό του μετρό στη Σεούλ όταν η κυλιόμενη σκάλα ξεκίνησε να κινείται αντίστροφα με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να τραυματιστούν.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Yonhap, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιουνίου, στο σταθμό μετρό Σούναε της γραμμής Μπουντάνγκ, νότια της Σεούλ.

Ξαφνικά ενώ η σκάλα πήγαινε προς τα κάτω, ξεκίνησε να κινείται αντίθετα. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού υπέστησαν τραύματα στην πλάτη και τα πόδια. Έντεκα ακόμη φέρουν ελαφρά τραύματα, έλαβαν περίθαλψη και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία που ερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιος να χρησιμοποίησε το χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας της κυλιόμενης σκάλας για να αντιστρέψει την κατεύθυνσή της.

Video shows the upwards escalator leading to exit 2 of Sunae Station on Bundang Line reversing suddenly and going backward for several seconds, on Thursday.

3 people were sent to a hospital after sustaining injuries on the back and legs. 11 others sustained minor injuries. https://t.co/H3gvUoiByi pic.twitter.com/gZ49v9x08W

— The Korea Times (@koreatimescokr) June 8, 2023