Ουκρανία φράγμα: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο καθημερινό νυχτερινό του βίντεο ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να αναλάβουν αμέσως δράση για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα στη νότια Ουκρανία, καταγγέλλοντας ότι όποιος οργανισμός δεν παρέχει βοήθεια είναι απλώς ανίκανος.

«Είναι απαραίτητο οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, να εμπλακούν αμέσως στην επιχείρηση διάσωσης και να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην κατεχόμενη πλευρά της επαρχίας της Χερσώνας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Αν ένας οργανισμός δεν είναι παρών στην περιοχή της καταστροφής, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου ή ότι είναι ανίκανός», τόνισε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι κάτοικοι περιοχών της νότιας Ουκρανίας, που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, έχουν μείνει χωρίς νερό, τρόφιμα ή ιατρική βοήθεια και δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί πόσοι μπορεί να πεθάνουν.

The situation in the occupied part of Kherson region is absolutely catastrophic. The occupiers simply abandoned people in these terrible conditions. Without rescue, without water, just on the rooftops in flooded communities. And this is another deliberate crime of Russia: after… pic.twitter.com/SPGzXyoCen

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023