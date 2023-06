Γαλλία: Σε ένα πάρκο δίπλα στη λίμνη στην πόλη Annecy, τα παιδιά -ηλικίας περίπου τριών ετών- έκαναν τη βόλτα τους με τους συνοδούς τους, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι και άρχισε να τα μαχαιρώνει, κάποια εκ των οποίων στα καροτσάκια τους, όπως αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης στη συνέχεια, καθώς έτρεχε να φύγει από το πάρκο, επιτέθηκε σε έναν ηλικιωμένο που έκανε τη βόλτα του εκεί κοντά.

Τότε επενέβη η αστυνομία και αφού τον πυροβόλησε στα πόδια, τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε.

Το παρακάτω βίντεο κυκλοφορεί στο Twitter και όσοι το ποστάρουν υποστηρίζουν ότι απεικονίζει τον δράστη τη στιγμή που φεύγει από τον τόπο της επίθεσης. Στο χέρι του φαίνεται να κρατά στιλέτο.

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian ‘refugee’. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs

