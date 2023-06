Διασώστες με βάρκες απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους και ζώα από τις στέγες πλημμυρισμένων σπιτιών μετά την καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα στη νότια Ουκρανία, όπως ανέφεραν εθελοντές και οι τοπικές Αρχές. Πολλοί, ωστόσο, εξακολουθούν να περιμένουν ακόμη βοήθεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε την πλημμυρισμένη περιοχή της Χερσώνας για να συζητήσει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσε η καταστροφή του φράγματος.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή του Υδροηλεκτρικού Σταθμού και του φράγματος Καχόβκα, που είχε αποτέλεσμα τόνοι νερού από τον ποταμό Δνείπερο να ξεχυθούν και να πλημμυρίσουν την περιοχή.

«Συζητήθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα. Η επιχειρησιακή κατάσταση στην περιοχή ως αποτέλεσμα της καταστροφής, η απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που πιθανόν να πλημμυρίσουν, η αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης που δημιούργησε η έκρηξη στο φράγμα, η οργάνωση της υποστήριξης για τις πλημμυρισμένες περιοχές» ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram.

«Επίσης, οι προοπτικές για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της περιοχής και η επιχειρησιακή στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή ανθρωπογενούς καταστροφής».

«Είναι σημαντικό να υπολογίσουμε τη ζημιά και να διαθέσουμε κεφάλαια για να αποζημιώσουμε τους κατοίκους που επηρεάστηκαν από την καταστροφή και να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα για την αποζημίωση ή τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός της περιοχής της Χερσώνας» προσέθεσε ο Ζελένσκι.

Σε απόγνωση φίλοι και συγγενείς των εγκλωβισμένων κάνουν εκκλήσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας φωτογραφίες και δίνοντας την ακριβή τοποθεσία των σπιτιών. Μεταξύ αυτών που περιμένουν ακόμη τα σωστικά συνεργεία είναι πολλοί ηλικιωμένοι και παιδιά.

Ο συντονιστής εθελοντικής ομάδας, που συγκροτήθηκε μέσω Telegram, δήλωσε ότι λαμβάνει συνεχώς εκκλήσεις και η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη σήμερα σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα, αφού τελειώνουν τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό που έχουν στη διάθεσή τους οι πλημμυροπαθείς.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Χερσώνας, δήλωσε ότι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής περίπου 4.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 171 παιδιά και 42 άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, έχουν κατακλυσθεί από τα νερά περισσότερα από 14.000 σπίτια.

Ο αξιωματούχος Αντρέι Αλεξέινκο είπε ότι η στάθμη του Δνείπερου έχει ανέβει στα 12 μέτρα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, Ολέσκι και Όλα Πριστάν. Ανέφερε, ακόμη, ότι 344 άνθρωποι, που είχαν καταφύγει σε στέγες ή τα επάνω πατώματα των σπιτιών τους, απομακρύνθηκαν με βάρκες.

Μια Ουκρανή από το Ολέσκι που ζει στη Ρουμανία δήλωσε ότι 10 γείτονές της σώθηκαν από τη σοφίτα ενός σπιτιού στην οδό Τιμτσούκ, μεταξύ αυτών 4 ηλικιωμένοι και ένα 11χρονο παιδί.

Οι ντόπιοι οργανώνουν μόνοι τους τις επιχειρήσεις διάσωσης, συνέχισε. «Οι άνθρωποι οργανώνονται και σώζουν οι ένας τον άλλον».

«Χρειάζεται εκκένωση… Δύο ή τρεις ηλικιωμένοι είναι στη στέγη. Πιθανόν με μια γάτα και έναν σκύλο» έγραφε ένας συντονιστής.

Ένας άνδρας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι έχει να μιλήσει με τον 83χρονο πεθερό του, κάτοικο του Ολέσκι, εδώ και αρκετές ημέρες, πριν από την κατάρρευση του φράγματος. «Η κατάσταση της υγείας του είναι κακή και δεν έχει τηλέφωνο. Οι τελευταίες πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι υπήρξε πολύ νερό στον δρόμο, έφτανε στο ύψος ανθρώπου. Σπίτια κατέρρευσαν και τα παρέσυρε το νερό» είπε.

Στο χωριό Κορσούνκα, όπου έχουν καλυφθεί από νερό μέχρι και οι στέγες των σπιτιών, ο 26χρονος Βιτάλι είπε ότι τα σπίτια πλημμύρισαν μέσα σε 15 λεπτά και οι κάτοικοι δεν είχαν χρόνο να φύγουν.

Η Ρουσλάνα, η οποία έφυγε από τη Χερσώνα και πήγε στην Κριμαία για να γεννήσει, είπε ότι δεν έχει επαφή εδώ και δύο ημέρες με τον 72χρονο παππού της στο χωριό Καρντάσινκα. «Περνώ τον περισσότερο χρόνο μου στο Διαδίκτυο, σε ομάδες συζήτησης, δεν υπάρχουν πληροφορίες. Περιμένω να μου τηλεφωνήσει εκείνος ή κάποιος άλλος, να μου πουν ότι όλα είναι καλά. Τότε θα ανασάνω» ανέφερε η νεαρή γυναίκα.

Οι διασώστες αγωνίζονται για να σώσουν και χιλιάδες ζώα που έχουν εγκλωβιστεί μετά τις πλημμύρες στην Χερσώνα. Πολλοί σκύλοι, γάτες και άλλα κατοικίδια κινδυνεύουν, αφού τα εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους που έφυγαν για να γλιτώσουν από τα ορμητικά νερά.

