Πέντε άνδρες σκοτώθηκαν, την Πέμπτη, από πυροβολισμούς σε προάστιο της Ναζαρέτ, σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι επικρίσεις για την αποτυχία της κυβέρνησης Νετανιάχου να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα σε περιοχές του Ισραήλ, όπου κυριαρχεί η αραβική μειονότητα.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. τον αντίστοιχο Ερυθρό Σταυρό στο Ισραήλ), οι πέντε άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Η ισραηλινή Αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της που αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

