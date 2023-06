Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Βάγκνερ, o Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα ότι οι μαχητές της μισθοφορικής του οργάνωσης δεν θα υπογράψουν καμία σύμβαση με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού προσπάθησε να θέσει υπό τον έλεγχό του αποσπάσματα εθελοντών.

Ο Πριγκόζιν εξαπολύει διαρκώς λεκτικές επιθέσεις ενάντια στη ρωσική στρατιωτική ηγεσία, αλλά ούτε ο Σοϊγκού, ούτε ο αρχηγός του επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ έχουν σχολιάσει δημόσια τις προσβολές και επικριτικές δηλώσεις του Πριγκόζιν εις βάρος της ηγεσίας του στρατού.

Prigozhin the head of Wagner effectively rejects an order recently issued by the #Russian Ministry of Defense, calling on all Russian volunteers to sign a contract with the Ministry by July 1. pic.twitter.com/eSO6nb7VlC

Εντούτοις, το υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση χθες Σάββατο στην οποία σημειώνεται ότι ο Σοϊγκού έδωσε εντολή σε όλα τα «αποσπάσματα εθελοντών» να υπογράψουν συμβάσεις με το ρωσικό ΥΠΑΝ μέχρι το τέλος του μήνα, μια κίνηση που σύμφωνα με το υπουργείο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ρωσικού στρατού.

Αν και το υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε την Βάγκνερ ονομαστικά στην ανακοίνωσή του, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια του Σοϊγκού να φέρει τους μισθοφόρους υπό τον έλεγχό του.

Prigozhin responds and takes it as an opportunity to dunk on Shoigu. It's clear there's going to be a reckoning at some point.https://t.co/drJBdQqmqQ https://t.co/UnktfnBiFs pic.twitter.com/Ssf85yaCgg

