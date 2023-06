Ένα τμήμα του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου I-95 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ κατέρρευσε μετά την έκρηξη βυτιοφόρου κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Φιλαδέλφεια το πρωί της Κυριακής.

Η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου οκτώ λωρίδων έχει διακοπεί λόγω ανησυχιών για την δομική ακεραιότητα των υπόλοιπων λωρίδων προς τα νότια, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

🚨#UPDATE: Helicopter footage reveals extensive damage from a fire and potential explosion that caused sections of I-95 to collapse. A two-mile radius around the highway has been cordoned off. Authorities are urging caution near manhole covers, as some have been exploding. pic.twitter.com/EIIqz3Hpi7 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 11, 2023

Αυτό το τμήμα του I-95 βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Φιλαδέλφειας και συνδέει την πόλη με τα βόρεια προάστια, όπως η κομητεία Μπακς. Τις Κυριακές του καλοκαιριού, χρησιμοποιείται τακτικά από τους εκδρομείς που επιστρέφουν από την ακτή του Τζέρσεϊ. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, είναι γεμάτη από εργαζόμενους και οχήματα που ταξιδεύουν προς τη Βοστώνη, τη Βαλτιμόρη και την Ουάσιγκτον.

A massive section of I-95 in Philadelphia has collapsed after a huge tanker caught fire. This is a logistical nightmare that will take a long time to fix and affect a lot of daily commuters.pic.twitter.com/vHwTclP1Xx — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 11, 2023

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με μια μεγάλη πυρκαγιά που προερχόταν από ένα όχημα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Φιλαδέλφειας Ντέρεκ Μπόουμερ.

Ο Ντομινίκ Μιρέλες, ο διευθυντής του γραφείου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της πόλης, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις του ατυχήματος στο περιβάλλον.

Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Φιλαδέλφειας κάλεσε τους ταξιδιώτες να αποφύγουν την περιοχή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές σε ένα tweet το πρωί της Κυριακής.

Tanker truck fire shuts down All lanes of I-95 in North Philadelphia near Cottman Avenue and State Road. Part of the bridge collapsed from the incident. #tankertruck #i95 #bridge pic.twitter.com/KycCIg4zYA — PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) June 11, 2023

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις