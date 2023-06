Συγκλονιστικό βίντεο με θαλαμηγό – που ονομάζεται Hurricane – να έχει παραδωθεί στις φλόγες στην Ερυθρά Θάλασσα κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η πρύμνη της υπερπολυτελούς θαλαμηγού, που εκτελούσε κρουαζιέρα, φαίνεται πως φλέγεται επειδή είχε πυρποληθεί από ηλεκτρικό κύκλωμα στο μηχανοστάσιο. Το μαύρο νέφος έχει αφεθεί στην ατμόσφαιρα.

Με το ξέσπασμα της φωτιάς άμεσα ειδοποιήθηκαν και οι υπηρεσίες διάσωσης της Αιγύπτου.

Το Κυβερνείο της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου ανέφερε πως 12 μέλη του πληρώματος και 12 Βρετανοί τουρίστες διασώθηκαν, και δεν τραυματίστηκαν.

Πάντως, τρεις Βρετανοί αγνοούνται και οι αρχές ενημερώνουν πως η έρευνα για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται.

Να σημειωθεί πως το σκάφος αναχώρησε από το Port Ghalib στην ανατολική πόλη Marsa Alam στις 6 Ιουνίου 2023 και επρόκειτο να ολοκληρώσει το ταξίδι του σήμερα, 11 Ιουνίου 2023.

«Είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές μετά από ένα περιστατικό σε ένα καταδυτικό σκάφος κοντά στο Marsa Alam και στηρίζουμε τους Βρετανούς υπηκόους που εμπλέκονται» δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

