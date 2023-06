Παράνομη επίσκεψη στην κατεχόμενη Κύπρο πραγματοποιεί ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για τη συνήθη πρακτική όλων των εκλεγμένων ηγετών της Τουρκίας να πραγματοποιούν τον πρώτο τους ταξίδι μετά την εκλογή τους στα Κατεχόμενα.

Ο Τούρκος πρόεδρος έφθασε λίγο πριν από τις 13:10 τη Δευτέρα με το προεδρικό αεροσκάφος. Μαζί με τη σύζυγό του, Εμινέ, κατέβηκαν από το αεροσκάφος.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) to pay his first foreign visit since his reelection on May 28 https://t.co/yhKAu1C4w8 pic.twitter.com/bGAfe4M3nW

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 12, 2023