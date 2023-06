Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίσθηκαν από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας στο Κρεβί Ρι, οι οποίες κατέστρεψαν ένα πεντώροφο κτίριο κατοικιών, δήλωσε σήμερα ο Σέρχιι Λισάκ, ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε ο Λισάκ στην εφαρμογή Telegram.

Dnipropetrovsk Oblast governor shows the scope of destruction in Kryvyi Rih following Russia’s attack overnight on June 13.

