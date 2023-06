Αναστάτωση επικράτησε στο Ντένβερ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα του NBA, καθώς την ώρα που ο κόσμος γιόρταζε σημειώθηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άτομα.

Σύμφωνα με το cbsnews.com, τρεις τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση και να μην απειλείται η ζωή τους.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα, καθώς η Αστυνομία δεν γνωρίζει αν οι πυροβολισμοί συνδέονται με τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα του NBA.

Denver shooting: 9 injured after NBA championship win.

Shooter in custody, but no info or pic of the person yet.#denver #shooting #denvershooting #denverpd #breaking #BreakingNews pic.twitter.com/h565UODlfN

— News Sense® (@NewsSense_Aaron) June 13, 2023