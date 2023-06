Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι (Cormac McCarthy), στο σπίτι του στην στην πόλη Σάντα Φε.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό του οίκο Penguin Random House, ενώ δεν δόθηκε συγκεκριμένη αιτία θανάτου.

Tα περισσότερα μυθιστορήματά του έχουν γίνει εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες, και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Ματωμένος μεσημβρινός», (Blood Meridian – 1985), το οποίο κέρδισε μια θέση στη λίστα του περιοδικού Time με τα «100 καλύτερα βιβλία στην αγγλική γλώσσα από το 1923 ως τις μέρες μας», και το μυθιστόρημα «Ο δρόμος» (The Road – 2006), που κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ (Μυθοπλασίας) και το James Tait Black Memorial Prize for Fiction.

Επίσης, το βιβλίο «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους» (No Country for Old Men) είχε μεταφερθεί με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο.

«Αν κάτι δεν αφορά στη ζωή και τον θάνατο» είπε κάποτε ο Μακάρθι στο Rolling Stone, «δεν έχει ενδιαφέρον».

#BREAKING US literary icon Cormac McCarthy, author of “No Country for Old Men” and “Blood Meridian,” has died at 89, his publisher announces pic.twitter.com/rzB8Zlv6El

— AFP News Agency (@AFP) June 13, 2023