Κοσμοσυρροή στην περιοχή του καθεδρικού ναού Ντουόμο του Μιλάνου, όπου στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της περασμένης Δευτέρας σε ηλικία 86 ετών.

Ο Μπερλουσκόνι -ο οποίος έπασχε από χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία- έφυγε από τη ζωή νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε στο Μιλάνο, όπου εισήχθη την περασμένη Παρασκευή (9/6).

Μέσα στον καθεδρικό ναό υπάρχουν μόνο 2.300 θέσεις, αν και για άλλες θεσμικές και θρησκευτικές περιστάσεις έχουν καθίσει έως και 5.000 άτομα. Λόγοι ασφαλείας οδήγησαν τη Νομαρχία να προβεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων.

