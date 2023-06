Οι μακάβριες εικόνες μαρτυρούν τη σφοδρότητα των μαχών κατά τις οποίες οι Ουκρανοί στρατιώτες ανακατέλαβαν το Σταρόζεβε και μερικά άλλα χωριά, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που εξαπέλυσαν στη νότια και ανατολική Ουκρανία.

Ορισμένοι από τους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες κείτονταν στο χώμα, πλάι στ’ απομεινάρια των οχημάτων τους, όταν οι δημοσιογράφοι του Reuters έφτασαν στο χωριό. Άλλοι είχαν μείνει στα κοντινά χωράφια, στο σημείο όπου πέθαναν.

Μέσα στο χωριό, τα μικρά, μονώροφα σπίτια κατά μήκος του δρόμου, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τους βομβαρδισμούς. Οι στέγες τους κατέρρευσαν ή έχουν μεγάλες τρύπες. Ένα παρατημένο καροτσάκι μωρού ήταν αναποδογυρισμένο, στην άκρη του δρόμου. Στο χωριό επικρατούσε σιγή: οι κάτοικοι έφυγαν ή φροντίζουν να μένουν αθέατοι.

«Πριν από τρεις ημέρες απελευθερώσαμε το Σταρόζεβε. Μπορείτε να δείτε μόνοι σας πώς επιτεύχθηκε αυτό. Μπορείτε να δείτε το κατεστραμμένο στρατιωτικό υλικό. Δόξα στην Ουκρανία», είπε ένας Ουκρανός στρατιώτης, ο Αρτιόμ, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στην Δευτέρα στο Διαδίκτυο έδειχνε τους Ουκρανούς στρατιώτες να υψώνουν την ουκρανική σημαία μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι στο Σταρόζεβε.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό τον Μάρτιο του 2022, έναν μήνα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι Ουκρανοί είπαν ότι περίπου 50 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αυτήν την «επιχείρηση σκούπα» και τέσσερις αιχμαλωτίστηκαν. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων, μολονότι πτώματα κείτονταν ακόμη στην άκρη του δρόμου και στα χωράφια.

Το Σταρόζεβε είναι ένας από τους μικρούς οικισμούς κοντά στον ποταμό Μόκρι Γιάλι που η Ουκρανία λέει ότι ανακατέλαβε στην αντεπίθεσή της. Δημοσιογράφοι του Reuters έφτασαν την Τρίτη και στο κοντινό χωριό Νεσκούτσνε και έδωσαν την πρώτη, ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ουκρανικής προέλασης μετά την έναρξη της αντεπίθεσης.

