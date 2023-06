Για το πιο πολύνεκρο ναυάγιο της φετινής χρονιάς γράφουν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ σε εκτενή δημοσιεύματά τους για την τραγωδία με τους 78 νεκρούς στην Πύλο. Την ίδια στιγμή, αναφέρονται στις δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης και στις ώρες αγωνίας που επικρατούν για τους αγνοούμενους.

«Φόβοι για εκατοντάδες αγνοούμενους μετά από βύθιση σκάφους» γράφει το BBC, σχετικά με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για «το πιο πολύνεκρο ναυάγιο στην Ελλάδα φέτος», ενώ επισημαίνεται πως το αλιευτικό εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα αργά το βράδυ της Τρίτης από αεροσκάφος της Frontex. «Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε σωσίβιο».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κινούνταν από τη Λιβύη προς την Ιταλία και οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν άνδρες που διένυαν τα 20.

Και το BBC σχολιάζει πως η Ελλάδα είναι μία από τις κύριες διόδους που επιλέγουν οι διακινητές και ενημερώνει πως περισσότεροι από 70.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει στα σύνορα της Ευρώπης φέτος, οι περισσότεροι στην Ιταλία.

«Τουλάχιστον 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος μεταναστών που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους βυθίστηκε στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών τα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα της χώρας»

«Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) νωρίτερα ανάρτησε στο Twitter ότι πιστεύει ότι στο πλοίο βρίσκονταν έως 400 άτομα. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρθηκε στο ναυάγιο ως φρικτό» σε ανάρτησή του στο Twitter, προσθέτοντας: «Όπως έχω ξαναπεί – κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης, προσφέροντας διέξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μετανάστες και πρόσφυγες που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική. Ο αριθμός των ατόμων χωρίς έγγραφα που φτάνουν στις ευρωπαϊκές ακτές μέσω θαλάσσης έχει εκτοξευθεί στα ύψη φέτος λόγω των συγκρούσεων, της παγκόσμιας ανισότητας και της κλιματικής κρίσης».

«Τουλάχιστον 79 μετανάστες πνίγηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται και υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί μετά την ανατροπή και βύθιση του υπερφορτωμένου σκάφους τους στα ανοιχτά της Ελλάδας, σε μια από τις πιο θανατηφόρες ναυτιλιακές καταστροφές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Καθώς συνεχιζόταν η επίπονη αναζήτηση για επιζώντες, μια ευρωπαϊκή φιλανθρωπική οργάνωση υποστήριξης διάσωσης είπε ότι πιστεύει ότι περίπου 750 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος μήκους 20 έως 30 μέτρων. Η υπηρεσία μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών υπολόγισε έως και 400, ενώ η Ελλάδα αρνήθηκε να κάνει εικασίες για τον αριθμό των επιβατών».

«Τουλάχιστον 79 άνθρωποι πνίγηκαν καθώς βυθίστηκε βάρκα με πρόσφυγες ανοιχτά της Ελλάδας στο πιο πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών ανοιχτά της Ελλάδας φέτος (…) Τα θύματα, σχεδόν όλοι άνδρες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, πνίγηκαν όταν η μεγάλη μηχανότρατα με την οποία ταξίδευαν ανατράπηκε στα ανοιχτά της νότιας Πελοποννήσου.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται επιζώντες να λένε ότι το πλοίο βυθίστηκε σχεδόν ακαριαία, κοντά στη βαθύτερη περιοχή της Μεσογείου. «Ο κινητήρας σταμάτησε και βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά», είπε ένας. Το βράδυ της Τετάρτης εμφανίστηκαν οι πρώτες αεροφωτογραφίες του υπερφορτωμένου σκάφους πριν ανατραπεί. Η μπλε τράτα φάνηκε να έχει εκατοντάδες άτομα»

Οι λαθρέμποροι αναλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερα ρίσκα για να αποφύγουν τις περιπολίες. Δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς με στόχο να αφήσουν το ανθρώπινο φορτίο τους στην Ιταλία και όχι στην αυστηρά φυλασσόμενη Ελλάδα.

Τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι περίπου 72.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο, χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο, μέχρι στιγμής φέτος. Η Ελλάδα είναι εδώ και πολύ καιρό ένας από τους κύριους δρόμους για τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις και τη φτώχεια στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική».

Συγκλονιστικό είναι το πρωτοσέλιδο της Liberation για το ναυάγιο στην Πύλο. «Το νεκροταφείο τους» γράφει στο πρωτοσέλιδό της η γαλλική εφημερίδα που επέλεξε απλώς την εικόνα της θάλασσας για να δείξει το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ στο κείμενο διατυπώνονται αμείλικτα ερωτήματα για την πολιτική των κλειστών συνόρων που γίνονται αιτία να χάσουν τη ζωή τους μετανάστες που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη.

Δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Liberation έχει τον τίτλο «Ναυάγιο στη Μεσόγειο: οι καταραμένοι της θάλασσας».

Αντιμέτωπος με την τραγωδία της Τετάρτης στην Ελλάδα και τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων, ο πρόεδρος του SOS Méditerranée Γαλλίας, Φρανσουά Τομάς, προειδοποιεί μεταξύ άλλων στην εφημερίδα για τη μείωση των πόρων διάσωσης στη Μεσόγειο.

Ζητά περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να σταματήσει η ποινικοποίηση των διασώσεων στη θάλασσα. «Αυτή είναι μια ακόμη ανυπόφορη τραγωδία. Με αυτό το πολύ θανατηφόρο νέο ναυάγιο, θα ξεπεράσουμε τους 27.000 θανάτους στη Μεσόγειο από το 2014. Πρόκειται για άνδρες, γυναίκες και παιδιά που χάνουν τη ζωή τους στις πύλες της Ευρώπης. Και είναι ατελείωτο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τα μέσα διάσωσης είναι όλο και λιγότερο σημαντικά, ενώ η Ευρώπη έχει τα μέσα. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι New York Times κάνουν λόγο για το φονικότερο ναυάγιο στην Ελλάδα φέτος και ένα από τα χειρότερα στην Ευρώπη.

«Το σκάφος ναυάγησε την Τετάρτη περίπου 50 μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, μιας πόλης στη νότια Ελλάδα, σε βαθιά νερά που θα μπορούσαν να καταστήσουν δύσκολες τις προσπάθειες διάσωσης και ανάσυρσης. Μία ημέρα νωρίτερα, οι Έλληνες αξιωματούχοι είχαν ειδοποιηθεί για τις ασυνήθιστες κινήσεις του σκάφους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία ανέφερε ότι το πλήρωμα του σκάφους είχε αρνηθεί τη βοήθεια που του προσέφεραν οι αρχές».

Αφού ξεκαθαρίζεται πως παραμένει «αδιευκρίνιστη» η αιτία της βύθισης του αλιευτικού, επισημαίνεται πως παραμένει άγνωστος και ο αριθμός των επιβαινόντων. «Το πλοίο φαίνεται ότι βυθίστηκε σε μια περιοχή με βάθος περίπου 13.000 μέτρων» γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει τις προσπάθειες των δυτών.

«Το μεταναστευτικό αποτέλεσε κεντρικό θέμα στις ελληνικές εκλογές και δύο κορυφαίοι πολιτικοί, ο συντηρητικός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, ακύρωσαν ομιλίες το βράδυ της Τετάρτης. Ο κ. Μητσοτάκης, πρώην πρωθυπουργός, υπερασπίστηκε τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι μια πιο επιεικής στάση είχε προκαλέσει αδικαιολόγητη πίεση στη χώρα και αύξηση των θανάτων στη θάλασσα» ανέφεραν οι NYT αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις.

Και το Associated Press κάλυψε εκτενώς το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, παραθέτοντας δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων σχετικά με τις συνθήκες αλλά και τους αγνοούμενους.

«Ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος Νίκος Αλεξίου δήλωσε στην κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο αριθμός των επιβατών. Είπε ότι φαίνεται πως το σκάφος 25 έως 30 μέτρων ανατράπηκε αφού οι άνθρωποι μετακινήθηκαν απότομα προς τη μία πλευρά» αναφέρει.

Καταλήγοντας, επισημαίνεται πως 25 διασωθέντες, ηλικίας 16 έως 49 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με υποθερμία ή εμπύρετοι. Πολλοί από τους επιβαίνοντες δεν ήξεραν κολύμπι και προσπαθούσαν να σωθούν κρατώντας συντρίμμια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera παρουσιάζει αναλυτικά την επιχείρηση διάσωσης εστιάζοντας στην άμεση ενεργοποίηση των ελληνικών διασωστικών μέσων αλλά και την συνδρομή των ιταλικών και ευρωπαϊκών αρχών.

