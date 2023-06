Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν μετά από πρόσκρουση λεωφορείου σε κτήριο, στη Βαλτιμόρη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ένα λεωφορείο εκτός ελέγχου έπεσε πάνω σε κτήριο στη Βαλτιμόρη το Σάββατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τη σύγκρουση, καθώς και η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας των τραυματισμένων.

