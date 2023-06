Πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα (19/6) στο μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Γερμανίας, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού ορατό από χιλιόμετρα μακριά.

Η γερμανική Aστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροσβέστες είναι στο σημείο και ότι η πυρκαγιά στο Europa-Park στην πόλη Rust, κοντά στα γαλλικά σύνορα, είναι υπό έλεγχο.

«Όλοι οι επισκέπτες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στη διαδικασία της ομαλής αποχώρησης από το πάρκο, ανέφερε η Αστυνομία της πόλης Όφενμπουργκ. «Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες».

Breaking; There is a massive fire at Europa-Park theme park in Rust, Germany. pic.twitter.com/mQHyUq9Vlz

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 19, 2023