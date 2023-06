Εντείνεται η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων του υποβρυχίου Titan το οποίο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ψυχαγωγική βόλτα στο ναυάγιο του Τιτανικού καθώς τα περιθώρια στενεύουν όσο περνούν οι ώρες καθώς τελειώνει το οξυγόνο.

Όπως έγινε γνωστό μεταξύ των μελών της αποστολής που πλήρωσαν έκαστος 250.000 δολάρια είναι και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρτινγκ καθώς και εξέχοντες επιστήμονες που αγνοούνται από το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, ο Χάμις Χάρντινγκ CEO της Action Aviation είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ακολούθησε την OceanGate ως «ειδικός αποστολής».

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB

— Reuters (@Reuters) June 20, 2023