Γαλλία: Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας από την επίθεση που δέχθηκε μια 73χρονη γυναίκα με την εγγονή της στο Μπορντό, την ώρα που έμπαιναν στο σπίτι τους.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού της έχοντας μαζί την εγγονή της όταν στο πλάνο εμφανίζεται ένας Αφρικανός να τις πλησιάζει.

Δευτερόλεπτα αργότερα η 73χρονη γιαγιά και το κορίτσι το οποίο είναι κάτω των 15 ετών, μπαίνουν στο σπίτι με τον άνδρα αρχικά να βάζει το πόδι του για να μην κλείσει η πόρτα και στη συνέχεια να τραβάει και να ρίχνει στο έδαφος τη γυναίκα και το παιδί.

Στη συνέχεια, μάλιστα, φαίνεται να σπρώχνει το παιδί, το οποίο καταφέρνει να ξεφύγει και να επιστρέψει στο πλευρό της γιαγιάς του.

Δείτε το βίντεο

Shocking video of violent attack on a grandmother and granddaughter by a migrant in Bordeaux, France goes viral; Netizen demand strict anti-immigration laws. pic.twitter.com/kqjeE2tFW9

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 20, 2023