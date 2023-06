Οι διασώστες που αναζητούν το τουριστικό υποβρύχιο Titan που πραγματοποιούσε ταξίδι κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού φέρεται να άκουσαν ήχους κοντά στην περιοχή όπου χάθηκε το σκάφος.

Τέσσερις ώρες αργότερα χρησιμοποιήθηκε πρόσθετο σόναρ και ακουγόταν ακόμα το χτύπημα. Οι ήχοι συνεχίστηκαν και τη νύχτα, αναφέρεται στο ρεπορτάζ του CNNi.

“Very few assets in the world that can go down that deep.”

If search crews locate the missing submersible deep in the ocean, authorities will face a highly complex mission to recover the craft and any survivors, an expert says. https://t.co/qiAoDAGYc2

— CNN (@CNN) June 21, 2023