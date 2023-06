ΗΠΑ: Ο πατέρας φαίνεται πως έβαλε στη σειρά τα 3 αγοράκια του και τα εκτέλεσε.

Το ένα από τα αγοράκια κατάφερε να αποδράσει, αλλά ο 32χρονος το κυνήγησε και το γύρισε σπίτι για το σκοτώσει.

Ο Τσαντ Ντόερμαν συνελήφθη λίγη ώρα μετά το σοκαριστικό του έγκλημα την περασμένη Πέμπτη και κρατείται στην κομητειακή φυλακή Κλέρμοντ.

Την Παρασκευή, όταν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου για να ενημερωθεί για το κατηγορητήριο, ο 32χρονος έβαλε τα κλάματα ακούγοντας τους εισαγγελείς να περιγράφουν τη φρίκη που εκτυλίχθηκε το προηγούμενο απόγευμα στο σπίτι του, όταν έβαλε στη σειρά τους τρεις μικρούς γιους του και τους εκτέλεσε.

«Σε μια πράξη ανείπωτης σκληρότητας, ο πατέρας που στέκεται μπροστά σας έβαλε στη σειρά τα τρία μικρά αγόρια και τα εκτέλεσε στο ίδιο του το σπίτι με μια καραμπίνα. Ξέρουμε ότι ένα από τα αγόρια κατάφερε να ξεφύγει και έτρεξε σε ένα λιβάδι κοντά στο σπίτι. Ξέρουμε επίσης – από παραδοχή του ίδιου του πατέρα – ότι κυνήγησε αυτό το αγόρι, το έσυρε πίσω στο σπίτι και το εκτέλεσε μπροστά σε μάρτυρες» είπε ο εισαγγελέας Ντέιβιντ Γκαστ για τον Ντόερμαν στο δικαστήριο, που τελικά όρισε την εγγύηση αποφυλάκισης του άνδρα στα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Χαρακτηρίζοντας τους φόνους των αγοριών τη «χειρότερη εγκληματική πράξη» που έχει δει στην καριέρα του, ο Γκαστ εξήγησε ότι η 34χρονη μητέρα των παιδιών προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της γραπώνοντας το όπλο από τον 32χρονο, ο οποίος την πυροβόλησε στο χέρι. Σύμφωνα με τον ίδιο εισαγγελέα, ο Ντόερμαν παραδέχτηκε τις πράξεις του, τις οποίες φαίνεται να είχε προσχεδιάσει, αν και τα ακριβή κίνητρά του παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι από το μακελειό κατάφερε να γλιτώσει η θετή κόρη του άνδρα, η οποία έτρεξε μακριά φωνάζοντας στους γείτονες να καλέσουν την αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα το τοπικό τμήμα δέχθηκε μια κλήση πιθανόν από τη μητέρα των αγοριών και εστάλη περιπολικό στο σημείο.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σύλληψή του 32χρονου, αυτός εμφανίζεται να κάθεται ήρεμος με το όπλο δίπλα του στα σκαλιά του σπιτιού. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν ενώ τα σκυλιά του γαβγίζουν δυνατά. Στο πίσω μέρος ακούγεται μια γυναίκα να κλαίει και να φωνάζει, η οποία είναι μάλλον η μητέρα των – νεκρών πια – αγοριών.

Bodycam footage of police in #Ohio bravely arrested 32-year-old Chad Doerman. Heartless #Doerman lined up his innocent boys aged 3, 4 and 7 at their home and executed them with a rifle. At the time of arrest, the rifle was sitting next to this heartless father. pic.twitter.com/lEBH6Z5BjJ

— Insider Times (@Insider_Times) June 18, 2023