Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πατέρας του Βασιλιάς Κάρολος ο Γ’ του ευχήθηκε μέσω των social media.

«Εύχομαι στον πρίγκιπα της Ουαλίας πολύ ευτυχισμένα γενέθλια σήμερα», έγραφε η λεζάντα μαζί, ενώ επέλεξε μια αδημοσίευτη κοινή τους φωτογραφία από τις πρόβες για την τελετή Στέψης.

Στη φωτογραφία φαίνονται και οι δύο να χαμογελούν καθώς ο Ουίλιαμ τον βοηθά να προσαρμόσει την τελετουργική ρόμπα του Βασιλιά.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, τραβήχτηκε από τον βασιλικό φωτογράφο Κρις Τζάκσον και είναι από την πρόβα της τελετής στέψης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

Σύμφωνα με το Hello την ίδια φωτογραφία μοιράστηκε και ο Βρετανός φωτογράφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας ότι είναι «υπέροχο να απαθανατίζω αυτή τη χαλαρή στιγμή στα παρασκήνια των προβών της Στέψης».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ‘Αρθουρ Φίλιπ Λούις της Ουαλίας γεννήθηκε στο νοσοκομείο St Mary’s, στο Πάντινγκτον του Λονδίνου στις 21 Ιουνίου 1982. Σε ηλικία μόλις εννέα μηνών, συνόδευσε τους γονείς του σε μια επίσημη επίσκεψη έξι εβδομάδων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ηταν μόλις 15 και ο αδελφός του Χάρι 12 ετών όταν περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης πομπής στο Λονδίνο.

Ο Ουίλιαμ γνώρισε την Κέιτ Μίντλετον στο Πανεπιστήμιο του Σαιντ ‘Αντριους στην ιστορική κομητεία Fife της Σκωτίας. Παντρεύτηκαν το 2011 έπειτα από σχέση για περισσότερα από οκτώ χρόνια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Τζορτζ, την Σάρλοτ και τον Λούις.

photo: By Royal Navy – This file has been extracted from another file, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107241839

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις