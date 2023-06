Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο διυλιστήριο Petromida.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει διακρἰνονται μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό πάνω από το διυλιστήριο της Petromida στη Ρουμανία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Το διυλιστήριο Petromidia είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρουμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ανατολική Ευρώπη, και βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

🇷🇴 An explosion has occurred at Romania’s Black Sea Petromidia refinery. Multiple people are reported injured. pic.twitter.com/cplnhvgDmc

— European Insider (@Europa_Insider) June 21, 2023